Новый недорогой внедорожник Subaru показали в другом виде. Фото

Долгожданный новый внедорожник Subaru Outback 2026 модельного года уже рассекречен официально. Автомобиль изменился настолько сильно, что всех удивил. Тем временем машину показали в другом виде.

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На канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн для модели Subaru Outback 7 поколения. Кроссовер показали в привычном виде стилизованного универсала. Что-то в этом роде все как раз и ожидали увидеть.

Однако новый Subaru Outback 2026 превратился в довольно крупный и высокий SUV с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

SUV предлагается с привычной полноприводная трансмиссия и бензиновыми двигателями. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться до 30 000 долларов.

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