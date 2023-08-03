Новый недорогой пикап Ford появился на дороге. Фото

Пикап Ford F-150 считается недорогим – это базовая модель грузовой линейки производителя. Машину поймали в новом дизайне в ходе дорожных испытаний. На фото пикап можно рассмотреть в деталях.

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О новинке сообщает Motor1. Интересно, что, по какой-то причине, производитель не спрятал кузов под камуфляжной пленкой. Благодаря этому мы можем без труда увидеть все мелкие изменения. Даже несмотря на то, что премьера машины еще не состоялась.

Новый пикап Ford F-150 2024 модельного года сохранит кузов актуальной генерации. Но изменения сосредоточат в передней части. Мы видим новые крупные фары и другую центральную решетку с новой сеткой.

Также внимание привлекают новые бамперы по краям кузова. Задние фонари заменили на другие. На данный момент нет информации об изменениях в интерьере. Возможно, производитель обновит мультимедийный комплекс и расширит оснащение новым оборудованием и отделочными материалами.

Цена Ford F-150 в США – от 34 000 долларов, это не считается дорогим автомобилем. Скорее всего, после обновления пикап не подорожает.

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