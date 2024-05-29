Новый недорогой Peugeot с нулевым расходом для самых практичных уже в Украине

Новый Peugeot e-Partner 2024 года – недорогой электрокар для самых практичных покупателей, которые вдобавок оценят нулевой расход топлива. Автомобиль отличается вместительным салоном и оснащением в сочетании с современным дизайном.

Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Электрический минивэн Peugeot e-Partner получил современную внешность в соответствии с актуальным корпоративным стилем французской компании.

Появились новые затемненные фары и другие бамперы, новые цвета кузова и дизайн колес.

В оснащении Peugeot e-Partner 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, разъемы USB-C и USB-A, розетка на 230 В. Салон предлагает до 3 мест и грузоподъемность 691 кг.

В движение электрический Peugeot Partner приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Peugeot e-Partner 2024 модельного года в Украине – от 1 346 000 гривен.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, VW готовит новый бюджетный электрокар с низкой ценой.