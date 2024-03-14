Новый недорогой кроссовер Skoda показали изнутри

Новый кроссовер Skoda Elroq станет очередной недорогой моделью чешского бренда. Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Машину показали официально изнутри перед премьерой.

На сайте компании показали салон Skoda Elroq 2025 модельного года. Изображение затемнили, чтобы не демонстрировать мелкие детали и сохранить интригу. Но акцент сделали на крупном экране мультимедийной системы, небольшом дисплее цифрового щитка приборов и фоновой подсветке.

Уже 15 марта Skoda планирует представить свой следующий электромобиль. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

Дизайн выполнят в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

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