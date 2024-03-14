Долгожданный соперник Toyota RAV4 от Renault уже в Украине. Фото

Кроссовер Renault Austral известен как соперник Toyota RAV4. Французские автомобили с современным дизайном и оснащением уже появились в Украине. Об этом появилась информация в сети вместе с фото.

О передаче Украине новых Renault Austral сообщило Министерство здравоохранения. Автомобили предназначены для медиков. Интересно, что официально в нашей стране модель Austral не представлена.

Автомобили передали вместе с компактными кроссоверами Toyota Corolla Cross (этот автомобиль продается и у нас). Всего – 12 машин. Вместе с тем ранее появлялась информация о том, что модель Renault Austral уже готовят к модернизации. Даже несмотря на то, что автомобиль не так давно вышел на европейский рынок.

Ожидается, что кроссовер претерпит рестайлинг и станет похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech. Новый Austral получит измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Возможно, немного переработают задние фонари.

Austral получит бензиновые и гибридные силовые установки. Вскоре на дорогах ожидаются первые тестовые прототипы обновленной модели.

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