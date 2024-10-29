Новый недорогой кроссовер от VW получил дизайн в стиле Porsche. Фото

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2025 модельного года от VW на рынок отправят как альтернативу моделям SEAT. Новый автомобиль заметили на дорогах с необычным дизайном в стиле Porsche, о чем свидетельствуют фото.

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Через несколько лет имя Cupra может полностью вытеснить SEAT, поэтому новинка очень важна для всего немецкого концерна. Cupra Raval показывает Carscoops. Новинка проходит дорожные испытания перед премьерой. Внимание привлек необычный камуфляж, на который нанесли фальшивые фары в стиле Porsche.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на прошлогодний концепт. Резкие линии формируют необычную пластику.

Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

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