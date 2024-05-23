Новый недорогой кроссовер Jeep с полным приводом показали на свежих фото

Новый кроссовер Jeep Avenger 4xe представлен официально с полным приводом, особым дизайном и мощной силовой установкой. Самую дешевую модель легендарного американского бренда сделали намного круче.

Новый Jeep Avenger 4xe 2025 модельного года готовится к выходу на рынок. Как напоминает OBOZ.UA, компактный кроссовер получил гибридную силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Есть и другие изменения. Очевидно, что новый Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто".

Компактный кроссовер Jeep Avenger поначалу появился на рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Гибридный Jeep Avenger E-Hybrid также оснащен электродвигателем мощностью 28 л.с.

Самый недорогой Jeep Avenger стоит около 30 000 долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников.

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