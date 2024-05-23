Новый недорогой кроссовер Kia раскрыли с ценой и характеристиками. Фото

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года представили официально. Известна цена и характеристики модели. Недорогой автомобиль показали на фото. Фактически кроссовер станет бюджетной моделью следующего поколения в электрическом сегменте.

Детали сообщили на сайте компании. Это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в 2024 году на глобальный рынок. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

Новая модель Kia EV3 ранее попадалась в ходе дорожных испытаний. А теперь дизайн раскрыли полностью. Машина очень похожа на концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

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