Новый недорогой кроссовер Hyundai показали в сети: каким будет соперник RAV4

Знаменитый недорогой кроссовер Hyundai Tucson готовится к смене поколений. Новый автомобиль опять будет соперничать с Toyota RAV4 в самом популярном сегменте. В сети показали вариант дизайна грядущей машины.

Видео дня

Детали показали на канале Digimods DESIGN. Это попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Недавно новый Hyundai Tucson 2026 модельного года выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Hyundai Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Ford рассекретил недорогую новинку.