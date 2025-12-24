Недорогого соперника Toyota Camry от Ford показали в новом виде

В линейке моделей Ford еще есть доступные автомобили привычного формата. Производитель подготовил нового соперника Toyota Camry с эффектным и современным дизайном.

Видео дня

Кроме Mustang, у Ford фактически не осталось легковых моделей на глобальном рынке. Компания решила сосредоточиться на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Но седан Ford Taurus 2026 модельного года все же появился. OBOZ.UA напоминает, что о дебюте автомобиля было известно заранее.

Ранее показали новый Ford Mondeo 2026 модельного года – это близнец Taurus для китайского рынка. После модернизации автомобиль получил другие бамперы и новую наружную светотехнику. В салоне появилось более современное оборудование.

На Ближнем Востоке модель Ford Taurus готовят к выходу на рынок после модернизации. Бензиновый вариант предлагает 245 л.с. Также в линейке есть гибрид на 208 сил.

Оба автомобиля с ценой около 20 000 долларов пользуются спросом на рынках, где привычные седаны пока популярны. У них современный дизайн и оснащение, но в Европе и США компания не планирует предлагать эти автомобили.

OBOZ.UA уже сообщал про новый недорогой седан VW.