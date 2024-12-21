Новый недорогой кроссовер Hyundai для большой семьи показали подробно

Новый кроссовер Hyundai Palisade 2026 модельного года для большой семьи уже полностью рассекречен с характеристиками и ценой. Автомобиль показали с подробностями на новых фото.

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Дизайн модели Hyundai Palisade показали полностью. Как напоминает OBOZ.UA, в сравнении с предшественником новый SUV Hyundai Palisade 2 поколения изменился до неузнаваемости и получил совсем другой дизайн.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade 1 поколения.

Покупателям предложат максимально практичную модификацию на 9 мест в салоне 5-метрового кузова. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

В продажу новый SUV отправится в начале 2025 года. Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый бюджетный кроссовер Kia, который старались сделать практичным.