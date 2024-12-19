Новый кроссовер Kia вдвое дешевле Дастера рассекретили официально

Официальная премьера кроссовера Kia Syros 2025 модельного года уже состоялась. Корейский производитель выведет на рынок модель необычного формата вдвое дешевле Дастера. У машины довольно богатое оснащение.

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Дизайн Kia Syros показали полностью на сайте производителя. В сегменте компактных кроссоверов новый Syros демонстрирует свежие стилистические решения. Машина получила форм-фактор в стиле минивэна и геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Такой "коробчатый" силуэт выбрали для обеспечения комфорта и максимальной практичности в компактном кузове длиной 4 м. Вдобавок новый кроссовер Kia Syros радует богатым оснащением с вентиляцией кресел и качественной аудиосистемой.

Покупателям на старте продаж предложат модификацию с литровым бензиновым двигателем на 120 сил. Будет и дизельный мотор на 115 л.с.

В дальнейшем ожидается электрический вариант. Ориентировочная цена Kia Syros 2025 года – около 12 000 долларов за базовый вариант.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, Toyota снизила цену своего популярного кроссовера.