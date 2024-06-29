Новый недорогой кроссовер Honda показали на живых фото

Новый недорогой кроссовер Honda показали в сети на живых фото перед выходом на рынок. Дизайн недорогой модели рассекретили ранее. Благодаря привлекательной цене электромобиль должен стать очень популярным.

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Новая Honda e:NS2 получилась довольно крупной. Длина кузова равна 4787 мм при колесной базе в 2735 мм, ширина составляет 1840 мм, а высота – 1570 мм. Изображения модели публикует Burlappcar.

Новый электрокар Honda e:NS2 получился практичным. Этому во многом способствует кузов в формате кроссовера. Именно такие автомобили покупатели выбирают сегодня чаще всего.

За производство будет отвечать совместное предприятие с Dongfeng в Китае. Именно это должно способствовать снижению рыночной стоимости модели. Компания уже практикует такой подход сотрудничества с китайскими партнерами в случае других своих моделей.

Мощность силовой установки – 204 л.с., а запас хода составит 500 км. Подробности производитель сообщит позже после полноценной премьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, новый недорогой электромобиль скоро появится у Kia – о машине уже многое известно.