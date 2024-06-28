Это не кроссовер: Kia готовит новую недорогую модель, ее показали на фото

Компания Kia преуспела с кроссоверами в разных сегментах. Но разрабатывает и модели других форматов. Kia EV4 – недорогой электромобиль нового поколения. Машину показали на живых фото до премьеры.

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Изображения появились на странице Shorts Car в Instagram. Это небольшой седан, за счет которого компания расширяет линейку своих электрокаров EV. В ней пока доминируют кроссоверы.

Автомобиль ранее показывали сайте корейского автопроизводителя. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Силуэт нового Kia EV4 выполнили в стиле купеобразного седана, который напоминает фастбэк. То есть машина выглядит очень динамично и приземисто.

Динамичный силуэт подчеркивают крупные колеса и темные накладки на арках. Дизайн соответствует современным тенденциям электрической линейки производителя. Светотехника собрана из эффектных тонких элементов, на кузове – множество пересекающихся плоскостей и геометричных линий.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

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