Новый недорогой кроссовер Alfa Romeo на базе Opel и Peugeot показали вживую

Новый недорогой кроссовер Alfa Romeo Milano 2024 уже представили официально со всеми деталями. А теперь эту модель показали вживую в сети. Автомобиль использует в своей основе компоненты Opel и Peugeot.

Кроме того, стало известно, что новую Alfa Romeo Milano не будут продавать на китайском рынке. Об этом сообщает Carscoops. Довольно интересное решение на фоне других производителей, которые почти полностью преклоняются перед покупателями из КНР.

Дизайн Alfa Romeo Milano демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Milano получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Milano Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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