Недорогой кроссовер Skoda для семьи сделают намного мощнее. Фото

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения недавно представили официально. Это относительно недорогой автомобиль для большой семьи. Теперь появились фото самого мощного варианта этой модели.

Первые изображения Skoda Kodiaq RS 2 поколения демонстрирует Autoweek. От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом ожидается двигатель мощностью 265 л.с.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Внимание привлекают переосмысленная двухуровневая светотехника спереди и эффектные задние фонари. Эффектной выполнили новую линию остекления, острые линии и крупные воздухозаборники.

Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

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