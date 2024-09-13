Новый недорогой электрокар Hyundai попал на фото до премьеры

Недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6 понравился покупателям и стал хитом на рынке. В компании подготовили модернизированную версию модели для 2025 года. Машину показали на фото до премьеры.

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Даже сквозь камуфляж испытательного прототипа заметно, что это электрический седан Hyundai Ioniq 6. Но его кузов спрятан под кожухом, чтобы мы не могли увидеть дизайн. Очевидно, что перед нами рестайлинговая машина. Новинку показывает CarSpyMedia.

После дебюта автомобиля прошло примерно два с половиной года. Еще через несколько месяцев наступит подходящий момент для презентации модернизированной машины.

Разумеется, в первую очередь изменят внешность. Иначе в компании так не пытались бы скрыть детали кузова нового Hyundai Ioniq 6 2025 модельного года. По традиции, промежуточное обновление принесет изменения в дизайн передней и задней части. Появятся другие бамперы, измененные воздухозаборники и, возможно, новая наружная светотехника.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения ожидаются также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть должна остаться на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейным блоком емкостью 84 кВтч. В линейке ожидается новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N мощностью 641 л.с.

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