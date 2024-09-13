Kia отправит в продажу еще один бюджетник: его показали в сети

Новый электрический кроссовер Kia EV2 показали в сети с эффектным дизайном. Это новая бюджетная модель, которая займет базовое место в линейке EV Kia.

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Дешевый автомобиль адресуют молодым покупателям. О машине сообщает Motor1. Там уже показали свое представление о внешности новой модели Kia. Ожидается, что EV2 будет построен на базе электрокроссовера Hyundai Inster.

Появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Компактный кроссовер выполнят в дизайне других моделей. Например, EV3. Новый электрокроссовер Kia получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

Еще недавно рассекретили Kia EV4 – компактный электрический седан. Динамичный силуэт подчеркивают крупные колеса и темные накладки на арках. Возможно, когда электромобиль отправится в продажу, его будут позиционировать как купеобразный кроссовер.

Непосредственно Kia EV2 в движение будут приводить батарейные блоки емкостью от 42 до 62 кВтч. Премьера ожидается в 2025 году. Ориентировочная цена – от 20 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал новый электрокроссовер Renault.