Новый недорогой автомобиль Kia для большой семьи показали в естественной среде обитания

Новый недорогой автомобиль Kia Carnival 2024 года показали на видео в естественной среде обитания. Машину для большой семьи поймали на парковке до официальной премьеры.

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Ролик опубликовали в YouTube на канале 숏카 SHORTS CAR. Обновленная модель еще не рассекречена, поэтому пока мы можем смотреть на кузов в защитном темном кожухе.

Производитель пока не готов показывать детали дизайна и скрывает внешность модели от любопытных глаз. Хотя кардинальной смены форм-фактора не произойдет. Это по-прежнему крупный (длинный и широкий) минивэн с прямыми линиями. Это видно даже сквозь кожухи на кузове.

Мы можем попытаться увидеть крупную центральную решетку с диагональным рисунком в передней части и вертикальные фары. Изменятся и задние фонари – они станут крупнее и получат другую графику.

Ожидается, что новый Kia Carnival 2024 модельного года получит расширенное оснащение и крупные мониторы в салоне для водителя и пассажиров. Также в линейке появится гибридная силовая установка.

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