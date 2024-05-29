Новый крупный кроссовер вдвое дешевле "Дастера" показали в сети. Фото

Новый китайский кроссовер BAIC BJ30 2 поколения представили официально. Крупную модель уже отправили в продажу. Главный козырь предсказуем – очень низкая цена. Автомобиль вдвое дешевле "Рено Дастер" показали в деталях в сети.

Как напоминает OBOZ.UA, бюджетная модель намного крупнее Duster и сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe. Дизайн BAIC BJ30 сделали брутальным и грубым, как у популярных современных внедорожников. В то же время китайский кроссовер никого не копирует, поэтому выглядит вполне приятно.

Длина кузова составляет 4730 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1910 мм, а высота – 1757 мм. Довольно крупная машина.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП в составе передне- или полноприводной трансмиссии на выбор.

Несмотря на современный дизайн и крупные габариты, новый BAIC BJ30 получился дешевым. Стартовая цена базовой модели – 13 800 долларов. Хотя ожидалось, что минимальная цена составит 17 000 долларов. В линейке появится и гибридный вариант на 409 сил, но такой кроссовер окажется дороже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про недорогую практичную модель Peugeot на украинском рынке.