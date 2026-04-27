Новый кроссовер VW за небольшую цену предложил огромную мощность

Новый большой кроссовер VW ID.Era 9X рассекретили как практичный недорогой автомобиль для семьи. Среди преимуществ модели – габариты и огромная мощность.

Как стало известно CarNewsChina, новый Volkswagen ID.Era 9X 2026 года готов появиться на китайском рынке. Автомобиль выполнили в рамках стратегии тотальной электрификации: крупный SUV Volkswagen ID.Era 9X с тремя рядами кресел в салоне – это гибрид.

Новую модель VW разработали в китайском подразделении немецкого производителя совместно с концерном SAIC. Таким образом компания пытается угодить конкретным требованиям местного рынка.

Такое сотрудничество позволило ориентироваться на привлекательную цену Volkswagen ID.Era 9X для успешной конкуренции в КНР – от 45 000 долларов.

При такой небольшой цене за огромный 5,2-метровый кроссовер предлагают мощные плагин-гибридные силовые установки на 496 и 510 л.с.

