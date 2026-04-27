Самый дешевый Land Rover превратился в китайский кроссовер. Фото

Land Rover рассекретил свой самый дешевый кроссовер. Некогда знаменитую модель Freelander превратили в новый китайский автомобиль, который разработали совместно с Chery.

Как сообщает Carscoops, возрожденный Land Rover Freelander – не только одна модель, а отдельный бренд с акцентом на электрификацию. Первый прототип Concept 97 показали ранее. Теперь по его мотивам подготовили серийный кроссовер. Он сочетает черты оригинального Freelander и современного внедорожника Land Rover Defender.

Дизайн по пути к конвейеру немного изменился, но машина все равно смотрится довольно эффектно. Первая модель бренда получила название Land Rover Freelander 8.

Проект реализуют совместно с Chery в Китае, где и наладят производство. Ожидается, что в течение пяти лет подготовят шесть новых моделей Freelander.

Первый серийный Freelander 8 получит трехрядный салон на шесть мест в 5-метровом кузове, современную электронику и продвинутые системы помощи водителю. В основе — платформа Chery с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

OBOZ.UA уже рассказывал про самую дешевую модель Renault 2026 года.