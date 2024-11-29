Новый кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали до премьеры

Новый кроссовер Toyota окажется дешевле модели RAV4. Автомобиль показали на фото в сети до премьеры. Это самый доступный автомобиль в сегменте на глобальном рынке от японской компании.

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О машине стало известно Carscoops. Это новая Toyota Aygo X 2026 модельного года, премьера которой еще не состоялась. На фото попал рестайлинговый вариант компактного кроссовера на базе городской модели Yaris.

Модель Toyota Aygo X появилась на рынке в 2021 году. Модернизированный автомобиль претерпит рестайлинг. Детали скрывают, но изменения уже заметны.

Даже под пестрым камуфляжем очевидно, что бюджетный кроссовер получит полностью новое "лицо". Заменят бампер и декоративные элементы. Фары получат другую форму.

Судя по всему, задние фонари сохранят свою форму. На месте останется и полностью стеклянная дверца багажника. В интерьере ожидается более современное оснащение, а под капотом – небольшие экономичные моторы.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый бюджетный кроссовер Dacia.