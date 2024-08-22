Новый кроссовер Skoda дешевле Рено Дастер показали на фото

Новый бюджетник Skoda Kylaq 2025 модельного года станет самым дешевым кроссовером чешской компании. Автомобиль окажется намного доступнее Рено Дастер. Модель готовят к премьере и частично показали ее на фото.

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Длина новинки окажется не более 4 м, то есть кроссовер компактный. Ориентировочная цена Skoda Kylaq – около 10 000 долларов за базовый вариант. Детали о машине сообщает Carscoops.

Производитель ранее уже рассказывал о грядущей машине, но ее название стало известно только сейчас. Новый кроссовер Skoda получил имя в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q.

Перспективную модель ранее показывали на официальном фото. Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя тот прототип предвещает появление более крупной машины, которая получит электрическую силовую установку.

Новый бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про другой новый кроссовер Skoda.