Нового соперника Kia Sportage от Skoda показали на фото
Бюджетный кроссовер Skoda Karoq скоро получит преемника в виде другой модели. Новая Skoda Elroq получит похожие размеры и будет соперничать с Kia Sportage и Toyota RAV4. Автомобиль показали на фото.
Об этом сообщает Motor1. Автомобиль проходит дорожные испытания на трасе Нюрбургринг. Это стало стандартной процедурой для новых моделей.
Модель предложит новую силовую установку и очень практичный вместительный салон. Известно, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка. Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды.
Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 168 до 295 л.с. и запас хода до 560 км.
В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.
OBOZ.UA уже показывал самую дешевую модель Tesla 2024 года.