Новую недорогую модель Honda наконец-то показали изнутри. Фото

Долгожданная недорогая модель Honda Prelude для спортивного сегмента почти готова к выходу на рынок. Дизайн автомобиля давно перестал быть секретом, но только теперь стильную машину показали изнутри.

Видео дня

Как сообщает Motor1, в салоне Honda Prelude 2026 модельного года просматривается отчетливое сходство с моделями Honda Civic и Acura Integra. Это связано с тем, что новинка построена на той же платформе и использует знакомые компоненты, которые компании не пришлось разрабатывать заново.

Новая Honda Prelude 6 поколения будет соперничать с Nissan и Toyota, японские производители в последнее время стараются сосредоточиться на недорогих спортивных машинах. Но о машине раскрыты еще не все секреты.

Конкретики о технической части пока нет. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора производитель разработал имитацию МКПП. Механизм работы организован с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый гибридный кроссовер Nissan.