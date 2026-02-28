Новый кроссовер Renault на базе Duster показали вживую

Новый кроссовер Renault Boreal 2026 года построили на базе бюджетника Renault Duster 3 поколения. Фактически, это его увеличенная вариация с другим дизайном. Машину показали вживую.

Официальная премьера Renault Boreal уже состоялась. Автомобиль показали в подробностях на канале Motor RS80. Большой бюджетный кроссовер на модифицированной платформе Duster является перелицованной моделью Dacia Bigster. При этом в отличие от оригинала кроссовер Boreal получил уникальный дизайн.

Визуально модель Renault Boreal 2026 выполнили в новом корпоративном стиле, который собран из крупных геометрических элементов. В оснащении Renault Boreal есть электропривод передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль и премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Двигатель пока заявлен один – бензиновый турбо 1,3 л (154 л.с.), но силовые установки могут отличаться в зависимости от рынка. Отмечается, что Boreal разработали в том числе для Восточной Европы. Цена Renault Boreal 2026 года – около 30 000 долларов.

