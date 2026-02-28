Популярную модель Skoda показали официально в новом исполнении
Модель Skoda Superb – популярный недорогой автомобиль для семьи, который уже рассекретили официально в следующем поколении как более современную машину. Теперь показали новое исполнение с экономичной силовой установкой.
OBOZ.UA напоминает, что новая Skoda Superb iV plug-in hybrid 2026 пополнила линейку модели. Машину оснастили гибридной силовой установкой мощностью 270 л.с. с комбинированным расходом топлива 1,3 л/100 км.
Внешне плагин-гибрид Skoda Superb 2026 года не отличается от стандартного автомобиля. Выглядит так же аккуратно и современно. Эта модель Skoda Superb с гибридной силовой установкой присоединилась к машинам с другими двигателями, которые уже есть в линейке.
Двигатели Skoda Superb 2026 года:
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (265 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.);
- дизель 2 л (193 л.с.);
- плагин-гибрид (204 л.с.).
