Новый кроссовер Renault доступнее конкурентов показали в деталях

Новый кроссовер Renault Rafale оказался дешевле основных соперников от Audi, BMW и Mercedes. Автомобиль готов к выходу на рынок с эффектным дизайном. Машину показали с основными подробностями.

Новый Renault Rafale 2024 года продемонстрировали на канале Autogefühl. Недавно кроссовер получил топовый вариант E-Tech 4x4 300 hp, который возглавил линейку модели. Новый Renault Rafale E-Tech 4x4 300 hp 2024 года получил очень длинное название, которое отражает техническую суть машины.

Это гибридный кроссовер формата PHEV, который можно подзаряжать от внешней сети. Ранее французская компания уже показывала стандартный автомобиль официально, поэтому дизайн не является секретом. Но на кузове появился второй лючок – как раз для зарядного порта.

Гибридный Rafale окажется топовым предложением в линейке модели. Силовая установка предлагает 300 л.с. Это суммарная отдача 1,2-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов.

В исключительно электрическом режиме запас хода составляет 100 км. А разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с. Общий запас хода с батареей и полным баком равен 1000 км. Цена Renault Rafale в базовом исполнении – от 44 000 евро.

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