Новый кроссовер Nissan по цене Дастера показали на свежих фото

Новый кроссовер Nissan Kicks 2 поколения недавно представили официально. Недорогой автомобиль увеличился в размерах и стал современнее, а по цене его можно сравнить с бюджетником Рено Дастер.

OBOZ.UA напоминает, что дизайн выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены "полосатые" дневные ходовые огни.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.

Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с. Цена Nissan Kicks 2 поколения приблизительно составит 25 000 долларов за базовое исполнение.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый дешевый электрокар, производство которого скоро начнет Fiat.