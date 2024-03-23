Fiat будет производить дешевые китайские электрокары в Польше для ЕС. Фото

Бюджетный электромобиль Leapmotor T03 будут продавать на европейском рынке. А производить дешевую китайскую машину будут в Польше на заводе Fiat.

Детали стали известны Carscoops. Концерн Stellantis, который контролирует итальянский бренд, развивает свое партнерство с китайским производителем. Уже весной на польском заводе начнут собирать хэтчбек Leapmotor T03.

Нельзя сказать, что машина напрямую копирует конкретный автомобиль, но здесь в традициях китайского автопрома достаточно отсылок к известным моделям. Например, в профиль новинка напоминает Smart forfour, а спереди похожа на Fiat 500.

Электрокар получился компактный. Длина кузова равна 3620 мм при колесной базе в 2400 мм, ширина – 1652 мм, а высота составляет 1577 мм. Объем багажника – 210 л, а если сложить задние кресла – 508 л.

Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина может стать дороже – в пределах 15-20 тысяч евро. Ведь электрокар необходимо дооснастить по современными стандартам безопасности и оплатить работу европейских сотрудников.

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