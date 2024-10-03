Новый кроссовер Mitsubishi показали на свежих фото в деталях

Популярный кроссовер Mitsubishi Outlander 2025 модельного года полностью рассекретили официально и показали на фото. Японский производитель улучшил недорогого соперника Toyota RAV4 с помощью новой модификации и увеличенной мощности.

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Как напоминает OBOZ.UA, официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2025 уже состоялась в сети. Японский кроссовер получил мощное гибридное исполнение для европейского рынка.

Ожидалось, что в ходе модернизации дизайн Outlander немного изменится. Сообщалось, что обновят передний бампер и светотехнику, а задний бампер заменят вместе с фонарями. Но обошлось без кардинальных перемен – обновили мелкий декор и добавили колесные диски.

В салоне Mitsubishi Outlander появилась аудиосистема Yamaha. Но основные изменения сосредоточили в технической части.

Обновленный гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность 302 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге приближается к 86 км.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Audi.