Недорогой кроссовер VW превратили в новую Audi: что известно о машине

Новая Audi Q3 следующего поколения станет премиальным автомобилем на базе недорогого кроссовера VW Tiguan. Машину готовят к премьере, о ней уже кое-что известно.

Видео дня

Новая Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда после прекращения производства модели Q2. В Carscoops показали, как может выглядеть автомобиль. Дизайн кроссовера Audi Q3 2026 модельного года продемонстрировали на изображениях, используя доступную на данный момент информацию.

Новый Audi Q3 2026 модельного года уже выехал на тесты, в ходе которых машину неоднократно ловили на фото. И о внешности автомобиля уже много информации.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Skoda рассекретила долгожданный недорогой кроссовер.