Новый кроссовер Mazda размером с Toyota RAV4 показали вживую

Новый кроссовер Mazda CX-6e 2027 модельного года сопоставим по размерам с недорогой моделью Toyota RAV4 и будет выступать в том же сегменте. Однако японский автомобиль оказался электрокаром. Его показали вживую после премьеры.

Видео дня

Подробности про модель Mazda CX-6e рассказывает Autogefühl. Новинка – адаптированный для Европы вариант китайской модели Mazda EZ-60.

Электромобиль Mazda CX-6e получил эффектный дизайн. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года. Также автомобиль полностью соответствует кроссоверу EZ-60, который уже отправился в продажу в КНР.

Запас хода электромобиля Mazda CX-6e (258 л.с.) – 480 км. В Китае также предлагают гибрид Mazda EZ-60 (238 л.с.) с общим запасом хода 1000 км, но у европейцев такой вариант не появится.

Цена Mazda EZ-60 – от 16 800 долларов в Китае. В Европе автомобиль окажется в несколько раз дороже.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про лучшие недорогие электромобили 2026 года.