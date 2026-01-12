УкраїнськаУКР
Топ-5 авто 2026 года: эксперты назвали недорогие электромобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
315
Renault 5

Эксперты составили новый список лучших электромобилей 2026 года, которые уже можно купить. Специалисты учитывали множество факторов, у каждой машины есть своя особенность. В списке есть недорогие модели.

Видео дня

Среди важных параметров – дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики и расходы. Список составили в Autocar.

В нем были и довольно дорогие модели, но мы в OBOZ.UA выделили в топ-5 только самые доступные электрические автомобили.

Skoda Elroq

Лучшие электромобили 2026 года от экспертов:

  1. Skoda Elroq;
  2. Kia EV3;
  3. Cupra Born;
  4. Renault 5 E-Tech;
  5. Tesla Model 3.

Это новые автомобили известных производителей. Некоторые уже успели завоевать награды в ежегодных конкурсах. Но у всех этих электрокаров высокие шансы стать популярными.

