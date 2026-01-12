Видео дня
Топ-5 авто 2026 года: эксперты назвали недорогие электромобили
Эксперты составили новый список лучших электромобилей 2026 года, которые уже можно купить. Специалисты учитывали множество факторов, у каждой машины есть своя особенность. В списке есть недорогие модели.
Среди важных параметров – дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики и расходы. Список составили в Autocar.
В нем были и довольно дорогие модели, но мы в OBOZ.UA выделили в топ-5 только самые доступные электрические автомобили.
Лучшие электромобили 2026 года от экспертов:
- Skoda Elroq;
- Kia EV3;
- Cupra Born;
- Renault 5 E-Tech;
- Tesla Model 3.
Это новые автомобили известных производителей. Некоторые уже успели завоевать награды в ежегодных конкурсах. Но у всех этих электрокаров высокие шансы стать популярными.
