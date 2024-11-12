Новый кроссовер Kia Syros окажется вдвое дешевле Duster. Фото

Kia Syros 2025 модельного года уже готовят к премьере. Корейский производитель выведет на рынок модель необычного формата с богатым оснащением и вдвое дешевле Duster. Об автомобиле уже многое известно.

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Дизайн Kia Syros еще не рассекретили полностью. Однако бюджетный кроссовер показали на официальном канале компании, чтобы подогреть интерес к автомобилю.

Отмечается, что в сегменте кроссоверов новый Syros продемонстрирует свежие стилистические решения. Уже заметно, что машина получит форм-фактор в стиле минивэна и геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Такой силуэт выбрали для обеспечения комфорта и максимальной практичности в компактном кузове длиной до 4 м. Вдобавок новый кроссовер Kia Syros порадует богатым оснащением с вентиляцией кресел и качественной аудиосистемой.

Покупателям на старте продаж предложат модификацию с 1,2-литровым бензиновым двигателем. В дальнейшем ожидается электрический вариант. Ориентировочная цена Kia Syros 2025 года – около 10 000 долларов.

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