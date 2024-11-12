Nissan сделал свою недорогую модель для удовольствия еще круче. Фото

Новый Nissan Z Midnight Purple – особая версия недорогой мощной модели, адресованной покупателям, которые ищут в автомобилях настоящее драйверское удовольствие. Производитель наверняка планирует всех удивить автомобилем – в том числе процессом покупки.

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Детали сообщает Carscoops. Оттенок Midnight Purple – один из вариантов, предусмотренных для новой палитры цветов Nissan Z 2025 модельного года, которая состоит из 11 предложений. Но именно фирменный фиолетовый оттенок привлекает внимание, в него также окрашивают модели Skyline, Ariya, Note Aura и суперкар GT-R.

Цена 400-сильного Nissan Z 2025 года на домашнем рынке – от 36 000 долларов. Интересно, что тираж решили ограничить 4100 экземплярами, однако желающих оказалось намного больше. Производитель вводит систему лотереи, победители которой получат право купить машину.

А ранее производитель зарегистрировал торговую марку Nissan Z Warrior. Очевидно, что новинку построят на базе спорткара Nissan Z. Но среди основных изменений ожидаются атрибуты внедорожника.

Ожидаются увеличенные колеса с покрышками для бездорожья, высокий дорожный просвет и набор специальных аксессуаров.

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