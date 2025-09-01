Новый кроссовер Kia дешевле Sportage и Sorento удивил дизайном

Несмотря на то, что про бюджетный кроссовер Kia Stonic многие уже забыли, производитель напомнил об этой машине и удивил ее дизайном. Эта компактная модель, которая позиционируется дешевле кроссоверов Sportage и Sorento, претерпела модернизацию.

Производитель официально рассекретил новую Kia Stonic 2026 модельного года. Ранее бюджетник Kia Stonic выехал на дороги для дорожных испытаний, но тогда внешность нельзя было разглядеть из-за плотного маскировочного кожуха. Но машина перестала быть секретом.

Кузов модели Kia Stonic 2026 остался прежним. Дизайнеры разработали новую переднюю часть и другую корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Это позволит заново заинтересовать покупателей.

Двигатель Kia Stonic остался прежним – литровый турбо мощностью 120 л.с. Теперь с ним доступна к заказу гибридная силовая установка.

