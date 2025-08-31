Ждем в Украине: недорогой турецкий кроссовер TOGG выходит на рынок

Недорогие турецкие автомобили TOGG расширяют свое присутствие на европейский рынок. Значит, эти машины стоит ожидать и в Украине. Это довольно интересная новинка, которую можно рассмотреть поближе.

Про новый кроссовер TOGG T10X рассказали на канале Autogefühl. Компания TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) основана в 2018 году. Производитель начал свою деятельность с электрокаров. Один из таких привезли в Германию.

Длина кузова TOGG T10X 2025 года составляет 4,6 м, автомобиль предлагает просторный современный интерьер.

На выбор покупателям предложат два батарейных блока емкостью 52 и 88 кВтч. Разгон топового электрокара до 100 км/ч занимает 4,8 с. В ходе тестов удалось определить запас хода TOGG T10X на уровне 400 км с большой батареей.

Оценочная минимальная цена TOGG T10X 2025 года – от 40 000 евро. Соперники в Европе – VW ID.4, Skoda Enyaq, Peugeot 3008, Renault Scenic E-Tech.

