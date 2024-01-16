Новый кроссовер Hyundai оказался вдвое дешевле "Дастера". Фото

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года представили официально после модернизации. Один из основных соперников "Рено Дастер" оказался вдвое дешевле популярной модели. Новинку полностью рассекретили на официальных фото.

Видео дня

Детали стали известны благодаря сайту Hyundai. Дешевый кроссовер Hyundai Creta показали на информативных изображениях хорошего качества. Поэтому дизайн можно исследовать в подробностях.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Двигатели Hyundai Creta:

бензиновый 1,5 л (115 л.с.);

бензиновый 1,5 л турбо (160 л.с.);

дизельный 1,5 л турбо (116 л.с.).

Цена Hyundai Creta 2024 года – от 13 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал о двух новых кроссоверах Honda, которые показали на фото в сети перед премьерой.