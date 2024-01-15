Новые недорогие модели Honda показали на фото до премьеры

Два новых кроссовера Honda показали в сети на фото. Дизайн недорогих моделей рассекретили до премьеры. Это электрические новинки, которые получат современное оснащение и большой запас хода.

Видео дня

По информации Carscoops, новые электромобили Honda e:NP2 и e:NS2 получились практичными. Этому во многом способствует кузов в формате кроссовера у двух машины. Именно такие автомобили покупатели выбирают сегодня чаще всего.

Фактически e:NP2 и e:NS2 – это один и тот же автомобиль. У моделей одинаковый кузов, но отличается оформление – наружная светотехника и бамперы не повторяются. За производство одного из автомобилей будет отвечать совместное предприятие с GAC, другого – Dongfeng.

Компания уже практикует такой подход сотрудничества с китайскими партнерами в случае других своих моделей, поэтому создание подобных "близнецов" не является чем-то новым для Honda.

Оба электромобиля также получат общие технические решения. Мощность силовой установки может превысить 200 л.с., а запас хода составит 500 км.

По традиции для китайского рынка, новые модели EV сделают недорогими. Подробности производитель сообщит позже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом электрическом кроссовере Fiat, который решили сделать очень мощным.