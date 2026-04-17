Nissan рассекретил очень дешевую модель для 2026 года. Фото

Новый электрокар Nissan Sakura рассекретили для 2026 года как модернизированный вариант очень дешевой модели, которая действительно нравится покупателям. Автомобиль сделали немного современнее.

Про новый Nissan Sakura EV 2026 года производитель раскрыл всю информацию. Изменения получились деликатными: немного обновили дизайн бамперов и декора, добавили новые цвета кузова и другие варианты колесных дисков.

Модель Nissan Sakura с ценой от 15 500 долларов в Японии остается лидером среди электромобилей. Хотя в целом на домашнем рынке EV не слишком популярны.

Успеху способствуют определенные качества машины, которые неоднократно отмечали специалисты. Несмотря на необычный дизайн и конструкцию, а также компактные размеры, бюджетник Nissan Sakura предлагает удобный практичный интерьер. В салоне много места – особенно на втором ряду кресел и над головой.

Электрический Nissan Sakura оснащается 64-сильнім мотором и небольшим батарейным блоком емкостью 20 кВтч, который обеспечивает запас хода 180 км.

