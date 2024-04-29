Новый кроссовер Chery по цене "Рено Дастер" удивил особым стилем. Фото

Новый кроссовер Chery Jaecoo Explore 06 показали на фото. Это дешевая машина из Китая, которая по цене сравнима с "Рено Дастер". Однако среди соперников – более крупные кроссоверы Kia Sportage и Toyota RAV4.

О новинке сообщает CarNewsChina. Внешность китайского кроссовера Chery Jaecoo Explore 06 выполнили в новом стиле, на ранние модели бренда новинка не похожа. Бюджетная модель к тому же выглядит дороже, чем есть на самом деле.

Ранее компания представила кроссовер Chery Jaecoo 7 (который также известен под именем Tansuo 06). Новый Explore 06 – очередной вариант этой машины с особым стилем. Визуально автомобиль приблизили к внедорожнику с неокрашенными пластиковыми элементами, новым бампером, освещением на крыше и дополнительными багажными боксами снаружи. Но это все же городской кроссовер.

Об этом говорит и скромная силовая установка. Машина предлагается с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента). В оснащении – проекционный дисплей и системы помощи водителю с множеством разных функций.

Длина равна 4538 мм (колесная база – 2672 мм), ширина составляет 1898 мм, а высота – 1680 мм. Объем багажника – до 1335 л при сложенных спинках задних кресел. Цена Chery Jaecoo Explore 06 – чуть более 20 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал другой большой и недорогой китайский кроссовер.