Новый Kia Sportage 2025 уже готов: недорогой кроссовер показали в сети

Новый кроссовер Kia Sportage 2025 года готов к премьере. Долгожданный автомобиль еще держат в секрете, но производитель начинает дразнить публику машиной после модернизации.

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Недорогая машина наверняка снова станет очень популярной с новым дизайном. Carscoops сообщает детали. Перед премьерой новый Kia Sportage продемонстрировали официально, пускай и на затемненных тизерах, которые не позволяют рассмотреть внешность в мелких деталях.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Изменится оформление салона Kia Sportage 2025. Обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. В линейке останутся бензиновые варианты и несколько гибридных модификаций.

Ранее в сети показывали тестовый прототип, который проходит дорожные испытания. Внешность кроссовера скрывали под камуфляжной пленкой – стандартная практика для новых машин.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты определились с лучшими кроссоверами на вторичном рынке.