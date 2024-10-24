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Недорогие, надежные, практичные: эксперты назвали лучшие авто с пробегом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Renault Kadjar

Кроссоверы – самые востребованные автомобили на протяжении многих лет. На рынке много подобных недорогих автомобилей с пробегом, осталось выбрать лучших. Эксперты сформировали список самых надежных моделей.

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Эксперты What Car проверили множество машин и собрали отзывы владельцев. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили десять надежных б/у кроссоверов возрастом до 5 лет.

Лучшие кроссоверы с пробегом:

  1. Lexus NX (до 2021);
  2. Toyota RAV4;
  3. Renault Kadjar;
  4. Lexus NX (с 2021);
  5. Honda CR-V;
  6. Volvo XC40 PHEV;
  7. BMW X1;
  8. Kia Niro Hybrid;
  9. Mazda CX-5;
  10. Kia Sportage.
Kia Sportage

На вторичном рынке Lexus NX и BMW X1 можно найти по привлекательной цене. Покупателям понравятся управляемость, качество и оснащение.

Владельцы Mazda CX-5 довольны своими машинами. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение.

Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

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