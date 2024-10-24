Недорогие, надежные, практичные: эксперты назвали лучшие авто с пробегом

Кроссоверы – самые востребованные автомобили на протяжении многих лет. На рынке много подобных недорогих автомобилей с пробегом, осталось выбрать лучших. Эксперты сформировали список самых надежных моделей.

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Эксперты What Car проверили множество машин и собрали отзывы владельцев. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили десять надежных б/у кроссоверов возрастом до 5 лет.

Лучшие кроссоверы с пробегом:

Lexus NX (до 2021); Toyota RAV4; Renault Kadjar; Lexus NX (с 2021); Honda CR-V; Volvo XC40 PHEV; BMW X1; Kia Niro Hybrid; Mazda CX-5; Kia Sportage.

На вторичном рынке Lexus NX и BMW X1 можно найти по привлекательной цене. Покупателям понравятся управляемость, качество и оснащение.

Владельцы Mazda CX-5 довольны своими машинами. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение.

Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

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