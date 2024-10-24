Недорогие, надежные, практичные: эксперты назвали лучшие авто с пробегом
Кроссоверы – самые востребованные автомобили на протяжении многих лет. На рынке много подобных недорогих автомобилей с пробегом, осталось выбрать лучших. Эксперты сформировали список самых надежных моделей.
Эксперты What Car проверили множество машин и собрали отзывы владельцев. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили десять надежных б/у кроссоверов возрастом до 5 лет.
Лучшие кроссоверы с пробегом:
- Lexus NX (до 2021);
- Toyota RAV4;
- Renault Kadjar;
- Lexus NX (с 2021);
- Honda CR-V;
- Volvo XC40 PHEV;
- BMW X1;
- Kia Niro Hybrid;
- Mazda CX-5;
- Kia Sportage.
На вторичном рынке Lexus NX и BMW X1 можно найти по привлекательной цене. Покупателям понравятся управляемость, качество и оснащение.
Владельцы Mazda CX-5 довольны своими машинами. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение.
Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.
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