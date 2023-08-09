Новый Hyundai Accent выходит на рынок по цене 13 000 долларов. Фото

Новый Hyundai Accent выходит на рынок для глобальных покупателей. Цена – от 13 000 долларов. Машину показали на официальных фото и рассказали о технических подробностях бюджетной модели.

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Следующе поколение Hyundai Accent 2023 модельного года от предшественника отличается кардинально. Дизайн стал смелее, резче, "острее". Машина выглядит теперь намного дороже и ярко выделяется на фоне других представителей сегмента бюджетных седанов. О новинке сообщили на официальном сайте.

Теперь доступный седан Hyundai Accent напоминает старшие модели. Силуэт и граненые элементы модели достались от Elantra, а светотехника с длинными светодиодными полосами – и вовсе от крупной Sonata.

Длина кузова составляет 4535 мм при колесной базе в 2670 мм, ширина – 1765 мм, а высота равна 1475 мм. Объем багажника Accent со сменой поколений вырос до 528 л.

Покупателям предложат атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 115 л.с. и его турбированную модификацию на 160 л.с. Минимальный расход топлива – от 5 л/100 км в комбинированном цикле.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, Kia рассекретила свой доступный седан K3.