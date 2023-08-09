Соперник Logan и Octavia: новый бюджетный седан Kia показали на фото

Новый бюджетный седан Kia K3 2024 модельного года представили официально. Автомобиль находится на пересечении сегментов – между Renault Logan и Skoda Octavia, и теперь будет соперничать с большим количеством моделей.

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Новинку рассекретили на Thekoreancarblog. Новый Kia K3 ранее представлял собой близнеца моделей Cerato и Forte в С-классе. А бюджетник Rio – известный соперник Logan и VW Polo. Теперь кое-что изменилось.

В Kia решили объединить две модели и предложить нечто среднее, чтобы охватить два сегмента сразу. Таким образом компактный седан, который фактически вырос из Rio, стал крупнее.

Длина Kia K3 составляет 4545 мм, колесная база – 2670 мм, ширина равна 1765 мм, а высота – 1475 мм. Дизайн модели сделали стремительным и смелым, здесь собраны самые современные тенденции, которые прежде не опускались до сегмента откровенно доступных седанов.

В салоне Kia K3 – торжество технологий. На передней панели установлены два крупных монитора. Один из них выполняет функцию цифрового щитка приборов, другой отвечает за мультимедийные функции.

Модель оснастят базовым 1,6-литровым бензиновым двигателем и более мощным агрегатом объемом 2 л. Характеристики рассекретят позже. На данный момент неизвестно, получат ли Rio и Cerato/Forte прямых наследников.

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