Новый Ford Mondeo превратился в недорогой экономичный кроссовер. Фото

Кроссовер Ford Evos построен на базе нового Mondeo, который никак не выберется на глобальный рынок за пределы Китая. Теперь модель превратили в недорогой экономичный кроссовер с гибридной силовой установкой.

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О новинке сообщили на Autohome. В данный момент автомобиль проходит дорожные испытания. Гибридный кроссовер Ford Evos Hybrid 2024 модельного года показали на фото.

Автомобиль выглядит динамично. С обтекаемым силуэтом и приземистой посадкой. Крупные колеса, огромные воздухозаборники, узкие тонкие фары – все в рамках современных тенденций. Впрочем от стандартного кроссовера модель с гибридной силовой установкой снаружи не отличается.

Бензиновый двухлитровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost сочетается с электромотором. Суммарная мощность составляет 288 л.с. Но кроме мощности новый Ford Evos Hybrid предложит экономичность.

В продажу гибридный кроссовер отправится ближе к концу 2023 года. Ориентировочная цена – около 30 000 долларов в базовом исполнении. Производство наладят в КНР, так же как и в случае со стандартным Evos и седаном Mondeo.

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