В стиле Honda и Nissan: в Индии создали дешевый внедорожник для всего мира

Новый пикап Mahindra Global Pick Up – дешевый внедорожник для всего мира. Индийская модель отправится осваивать глобальные продажи. Ориентировочная цена – до 20 000 долларов.

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Дизайн полностью интернациональный. Автомобиль выйдет на большой рынок. Об этом говорит и название – Global Pick Up. Снаружи просматривается сходство с пикапами Honda и Nissan, но прямого копирования в стиле китайских автомобилей здесь нет. О новинке сообщает Autocar.

Стиль брутальный и функциональный, как и подобает крепкому и практичному транспортному средству. Внимание привлекает высокий клиренс и крупные покрышки для бездорожья.

Дешевый пикап будет оснащаться 2,2-литровыми турбодизелем мощностью 175 л.с. и получит 6-ступенчатую автоматическую КПП. Привод – полный, предусмотрены режимы езды для разных покрытий.

В качества основы пикапа использовали рамный внедорожник Mahindra ScorpioN, он продается в Европе. Цена – около 15 000 долларов. Global Pick Up получил более современное оснащение и обновленный дизайн. Поэтому окажется дороже, но не намного.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о моделях Tesla, которые подешевели сразу на 10 000 долларов.