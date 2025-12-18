Новый доступный кроссовер Volkswagen показали до премьеры. Фото

Новый доступный кроссовер Volkswagen ID.Cross показали на живых фото до премьеры. Автомобиль предложит современный дизайн и электрическую силовую установку для поклонников EV.

Это долгожданный автомобиль, который окажется самым доступным электрическим кроссовером Volkswagen. Carscoops показывает серийную машину. Модель VW ID.Cross пока скрывают под камуфляжем, но автомобиль почти полностью повторит дизайн недавнего концепта.

Самый дешевый электрический кроссовер VW технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.Polo. Это небольшой автомобиль с длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм.

Дизайн, как и обещали, выполнят в более привычном ключе с узнаваемыми элементами для моделей VW. Новый Polo будет выглядеть примерно так же.

Единственный электромотор мощностью 208 л.с. является частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки – около 400 км. Ожидается, что новый электрокар отправится в продажу к концу 2026 года. Цена – примерно от 25 000 евро.

